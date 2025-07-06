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Рыбакина — о своей форме: становится лучше, но всё равно недостаточно

Рыбакина — о своей форме: становится лучше, но всё равно недостаточно
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Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина ответила на вопрос о работе с итальянским тренером Давиде Сангинетти.

«Мы начали работать не в мой лучший период, поэтому мне нужно было как-то провести больше матчей и попытаться обрести больше уверенности и в целом быть более стабильной. Физически я также, даже после предсезонной подготовки, всё ещё не была на хорошем уровне.

На это нужно время, но мы стараемся наращивать силу и возвращаться на прежний уровень. Думаю, что сейчас всё становится лучше, но этого всё ещё недостаточно», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

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