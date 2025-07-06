«Ожидаю, что он покажет свой лучший теннис». Де Минор – о матче с Джоковичем на Уимблдоне

11-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Уимблдона-2025, в котором он сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

– Как вы поняли, что Новак в вашей сетке, и можете ли вы рассказать, каково это — выходить против такого соперника, особенно на турнире «Большого шлема?

– Если честно, я вообще не смотрю сетку. Единственный способ узнать, с кем я играю, — это через СМИ. И я не слышал о своей сетке до, примерно, двух дней назад, когда прозвучал небольшой комментарий, что, возможно, Новак может оказаться в моей части сетки. Я предположил, что он будет моим соперником в следующем раунде. Но на самом деле, если бы все зависело от меня, я бы узнал об этом только после окончания матча, когда остываю на велотренажёре, и спросил свою команду: «Так кто следующий?» Но да, это волнительно. Это те матчи, в которые хочется играть, и ты не хочешь проходить обычный турнир или «Большой шлем», чувствуя, что всё тебе дали на блюдечке. В итоге ты хочешь побеждать лучших игроков, и на этом я сосредоточен.

– Отличается ли подготовка к матчу с Джоковичем от подготовки к любому другому сопернику?

– Главная задача — готовиться к матчам точно так же, независимо от того, первый это раунд или четвёртый, и кто бы ни был соперником. Это тот настрой и концентрация, которые я собираюсь соблюдать. Конечно, я знаю, чего от него ожидать, поэтому не будет такого, что я выйду на корт, он сделает пару хороших ударов, а я подумаю: «Откуда это взялось?» Я знаю, на что он способен, это будет у меня в голове. Я ожидаю, что он покажет свой лучший теннис, как часто бывает на турнирах Большого шлема. Для меня – это вызов, и именно такие матчи я хочу играть, – сказал де Минор на пресс-конференции после матча третьего круга Уимблдона.