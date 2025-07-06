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Глава ФТР Тарпищев высказался об уровне женского тенниса в России

Глава ФТР Тарпищев высказался об уровне женского тенниса в России
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил уровень современного женского российского тенниса.

«У девочек сейчас идёт смена поколений: и те, и те играют. Самсонова сейчас неплохо играет, Павлюченкова после травмы идёт по возрастающей. Сейчас может выстрелить кто-то как из ветеранов, так и из молодых. Будет много микросенсаций, потому что молодёжь потихоньку подкрадывается», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На проходящем в эти дни Уимблдоне-2025 четверо россиянок сыграют в четвёртом круге — Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Мирра Андреева и Екатерина Александрова.

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