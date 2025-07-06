Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Стала немного смелее в ударах». Швёнтек — об изменениях в игре на Уимблдоне

«Стала немного смелее в ударах». Швёнтек — об изменениях в игре на Уимблдоне
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира полька Ига Швёнтек рассказала, как адаптирует свою игру к травяному покрытию на Уимблдоне.

– Насколько хорошо вы сейчас чувствуете себя на траве?
– Думаю, хорошо. В 2023 году я тоже чувствовала себя неплохо. В этом году словно больше логики появилось для меня при игре на траве. Думаю, с каждым годом становится немного легче учиться и развиваться как игроку.

– Вы вышли в финал в Бад-Хомбурге — это был первый финал на траве за более чем год. Над чем вы работали, чтобы добиться успеха на этом покрытии?
– Определённо над движением, потому что я умею хорошо двигаться, но раньше я это делала так, что на траве было сложно, потому что здесь можно скользить и ты просто теряешь равновесие. Так что я над этим поработала и стала немного смелее в ударах. На других покрытиях я строю розыгрыш, а здесь знаю, что нужно быть более активной в первых нескольких ударах. Поэтому работа над подачей, приёмом и первым ударом после подачи точно помогла. И тренер дал мне отличные советы по игре на траве. Я просто прислушалась к нему, и пока всё действительно идёт хорошо, – сказала Швёнтек в студии Tennis Channel.

Материалы по теме
Хачанов рвётся в 1/4 финала Уимблдона! Ещё сыграют Рублёв и Павлюченкова. LIVE!
Live
Хачанов рвётся в 1/4 финала Уимблдона! Ещё сыграют Рублёв и Павлюченкова. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android