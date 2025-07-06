«Стала немного смелее в ударах». Швёнтек — об изменениях в игре на Уимблдоне

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира полька Ига Швёнтек рассказала, как адаптирует свою игру к травяному покрытию на Уимблдоне.

– Насколько хорошо вы сейчас чувствуете себя на траве?

– Думаю, хорошо. В 2023 году я тоже чувствовала себя неплохо. В этом году словно больше логики появилось для меня при игре на траве. Думаю, с каждым годом становится немного легче учиться и развиваться как игроку.

– Вы вышли в финал в Бад-Хомбурге — это был первый финал на траве за более чем год. Над чем вы работали, чтобы добиться успеха на этом покрытии?

– Определённо над движением, потому что я умею хорошо двигаться, но раньше я это делала так, что на траве было сложно, потому что здесь можно скользить и ты просто теряешь равновесие. Так что я над этим поработала и стала немного смелее в ударах. На других покрытиях я строю розыгрыш, а здесь знаю, что нужно быть более активной в первых нескольких ударах. Поэтому работа над подачей, приёмом и первым ударом после подачи точно помогла. И тренер дал мне отличные советы по игре на траве. Я просто прислушалась к нему, и пока всё действительно идёт хорошо, – сказала Швёнтек в студии Tennis Channel.