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Швёнтек рассказала, кого из звёзд хотела бы видеть на своих матчах на Уимблдоне

Швёнтек рассказала, кого из звёзд хотела бы видеть на своих матчах на Уимблдоне
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира полька Ига Швёнтек рассказала, кого из знаменитостей хотела бы видеть в Королевской ложе Уимблдона во время своих матчей.

– Кого бы вы хотели увидеть в Королевской ложе, если бы могли выбрать?
– Ну, может быть, принца Уильяма, Тейлор Свифт.

– О, Тейлор. Хороший выбор. Кажется, она ещё не была здесь… Пинк была в прошлом году.
– Да. Но она не сидела в Королевской ложе, хотя была на турнире. Для меня это и есть настоящая королевская особа, – сказала Швёнтек в студии Tennis Channel.

Ранее Ига Швёнтек вышла в четвёртый круг Уимблдона-2025, где сыграет с датчанкой Кларой Таусон.

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