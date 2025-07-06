Швёнтек рассказала, кого из звёзд хотела бы видеть на своих матчах на Уимблдоне

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира полька Ига Швёнтек рассказала, кого из знаменитостей хотела бы видеть в Королевской ложе Уимблдона во время своих матчей.
– Кого бы вы хотели увидеть в Королевской ложе, если бы могли выбрать?
– Ну, может быть, принца Уильяма, Тейлор Свифт.
– О, Тейлор. Хороший выбор. Кажется, она ещё не была здесь… Пинк была в прошлом году.
– Да. Но она не сидела в Королевской ложе, хотя была на турнире. Для меня это и есть настоящая королевская особа, – сказала Швёнтек в студии Tennis Channel.
Ранее Ига Швёнтек вышла в четвёртый круг Уимблдона-2025, где сыграет с датчанкой Кларой Таусон.