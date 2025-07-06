«Он может выиграть ещё 20 ТБШ». Кецманович — об уровне Джоковича на Уимблдоне-2025

49-я ракетка мира сербский теннисист Миомир Кецманович высоко оценил уровень игры своего соотечественника Новака Джоковича. В третьем круге Уимблдона-2025 Кецманович проиграл Джоковичу со счётом 3:6, 0:6, 4:6.

«Это было безумие, было сложно зарабатывать очки, даже играя хорошо. Непонятно, что делать на корте, когда Новак играет на таком уровне. Я вышел на матч без страха и не давил на себя, но его уровень был невероятно высоким. Если он продолжит так играть, мне кажется, он может выиграть ещё 20 турниров «Большого шлема», — приводит слова Кецмановича Punto de Break.

В следующем круге 38-летний представитель Сербии Новак Джокович сыграет с 11-й ракеткой мира австралийским теннисистом Алексом де Минором.