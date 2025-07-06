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«Он может выиграть ещё 20 ТБШ». Кецманович — об уровне Джоковича на Уимблдоне-2025

«Он может выиграть ещё 20 ТБШ». Кецманович — об уровне Джоковича на Уимблдоне-2025
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49-я ракетка мира сербский теннисист Миомир Кецманович высоко оценил уровень игры своего соотечественника Новака Джоковича. В третьем круге Уимблдона-2025 Кецманович проиграл Джоковичу со счётом 3:6, 0:6, 4:6.

Уимблдон (м). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 20:05 МСК
Миомир Кецманович
49
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		0 4
6 		6 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Это было безумие, было сложно зарабатывать очки, даже играя хорошо. Непонятно, что делать на корте, когда Новак играет на таком уровне. Я вышел на матч без страха и не давил на себя, но его уровень был невероятно высоким. Если он продолжит так играть, мне кажется, он может выиграть ещё 20 турниров «Большого шлема», — приводит слова Кецмановича Punto de Break.

В следующем круге 38-летний представитель Сербии Новак Джокович сыграет с 11-й ракеткой мира австралийским теннисистом Алексом де Минором.

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