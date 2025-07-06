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Наварро — о своём состоянии в матче с Крейчиковой: мама называет это «лицо рыбы-фугу»

Наварро — о своём состоянии в матче с Крейчиковой: мама называет это «лицо рыбы-фугу»
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10-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро поделилась ощущениями после победы в матче третьего круга Уимблдона-2025, где она обыграла действующую чемпионку турнира чешку Барбору Крейчикову (2:6, 6:3, 6:4).

Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 16:55 МСК
Барбора Крейчикова
16
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
2 		6 6
         
Эмма Наварро
10
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

– Сегодня была тяжёлая игра. Что, по-твоему, у тебя получилось лучше всего?
— Думаю, вы сами всё увидели по моему лицу. Мама называет это «лицо рыбы-фугу» — когда выдыхаешь с облегчением. Да, сегодня было тяжело. Думаю, я просто проявила характер и это помогло мне одержать победу. Я была упорной, упрямой, не показала свой лучший теннис, но условия были тяжёлые. Были перерывы из-за погоды, из-за медицинского тайм-аута — всё было немного сумбурно. Но я боролась до конца и не сдалась.

— В первом сете счёт был 1:1, потом начался дождь и ты прождала на корте минут 15–20. Затем ты проиграла четыре гейма подряд. Что ты сделала, чтобы изменить ход матча во втором сете? Как удалось переломить игру?
— На смене сторон после первого сета я просто села, закрыла глаза, глубоко подышала и попыталась собраться. Мне нужно было немного замедлить игру и заставить соперницу чувствовать себя некомфортно. Я позволяла ей играть в удобный для неё теннис и никак это не нарушала. Потом я собралась и стала играть более цепко, заставляла её выполнять удары, которые она не хотела делать, – сказала Наварро в студии Tennis Channel.

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