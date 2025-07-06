Андрей Рублёв — Карлос Алькарас: онлайн-трансляция четвёртого круга Уимблдона — в 18:30
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Сегодня, 6 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжается Уимблдон-2025. В рамках седьмого игрового дня 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем Испании Карлосом Алькарасом, который занимает вторую строчку рейтинга ATP.
«Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Карлос Алькарас, который начнётся не ранее 18:30 по московскому времени.
Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
14
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
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2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Счёт личных встреч равный — 2-2. Рублёв выигрывал на харде Абу-Даби-2023 и на грунте Мадрида-2024, а Алькарас дважды брал верх на харде в зале в групповом раунде Итогового турнира (в 2023 и 2024 годах).
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