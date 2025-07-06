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«Оставим это Кончитe». Мирра Андреева рассказала, хотела бы она тренировать себя

«Оставим это Кончитe». Мирра Андреева рассказала, хотела бы она тренировать себя
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, хотела бы она тренировать саму себя, отметив положительные и отрицательные моменты в своей работе на тренировках и матчах.

— Хотела бы ты быть своим тренером?
— Да и нет. Думаю, скорее да. Потому что, как мне кажется, в большинстве случаев я приношу хорошую энергию и на тренировку и на матч. Думаю, со мной довольно легко работать как с игроком, но, конечно, бывают дни, когда я бываю самоуверенной, капризной… И вот в такие моменты я действительно должна отдать должное Кончитe за то, как она справляется с ситуацией. Так что в целом, наверное, я бы хотела быть своим тренером. Но пока оставим это Кончитe (смеётся) — она отлично справляется с этим, – сказала Андреева в студии Tennis Channel.

Ранее Мирра Андреева вышла в 1/8 финала Уимблдона-2025, где сыграет с американкой Эммой Наварро.

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