Сын Ллейтона Хьюитта выиграл свой первый матч на юниорском Уимблдоне

16-летний сын двукратного чемпиона турниров серии «Большого шлема» австралийца Ллейтона Хьюитта Круз одержал первую победу на юниорском Уимблдоне.

Круз Хьюитт обыграл в матче первого круга российского теннисиста Савву Рыбкина со счётом 6:1, 6:2. Матч продолжался 50 минут. Во втором круге юниорского Уимблдона Круз Хьюитт сыграет с финским теннисистом Оскари Палданиусом.

Круз Хьюитт занимает 826-ю строчку рейтинга АТР. В январе 2025 года он принимал участие в квалификационном турнире к Открытому чемпионату Австралии, где проиграл в стартовом матче грузинскому теннисисту Николозу Басилашвили (1:6, 4:6).