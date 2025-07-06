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«Нужно будет играть на максимуме». Швёнтек — о четвёртом круге Уимблдона с Таусон

«Нужно будет играть на максимуме». Швёнтек — о четвёртом круге Уимблдона с Таусон
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира полька Ига Швёнтек поделилась ожиданиями от матча четвёртого круга на Уимблдоне-2025 с датчанкой Кларой Таусон.

Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 13:00 МСК
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Клара Таусон
22
Дания
Клара Таусон
К. Таусон

«Для меня это будет серьёзным испытанием. Она отлично владеет мячом, очень талантлива и может наносить виннерсы из любой позиции на корте. Мне нужно будет выступить на максимуме своих возможностей, если я хочу победить», — приводит слова Швёнтек Punto de Break.

Напомним, в третьем круге Уимблдона Швёнтек обыграла американку Даниэль Коллинз (6:1, 6:3). Таусон была сильнее Елены Рыбакиной из Казахстана (7:6, 6:3).

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