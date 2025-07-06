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«С нетерпением жду поединка». Наварро — о матче с Миррой Андреевой на Уимблдоне

«С нетерпением жду поединка». Наварро — о матче с Миррой Андреевой на Уимблдоне
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10-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро поделилась ожиданиями от матча 1/8 финала, в котором она сыграет с российской теннисисткой Миррой Андреевой.

Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 13:00 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Эмма Наварро
10
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

— Какие у тебя ожидания от предстоящего матча?
— Я с нетерпением жду матч с Миррой. Мы тренировались вместе в Германии, и, думаю, с ней интересно играть, а её матчи интересно смотреть. У неё есть мощь в ударах, но она также умеет играть цепко и возвращать много мячей. Она очень сильна на ходу и в углах корта, заставляет тебя делать лишние удары. Играть с таким соперником — это весело, поэтому я с нетерпением жду этого поединка. У неё сильная подача, и это определённо её оружие, так что мне интересно, как пройдет встреча, – сказала Наварро на пресс-конференции Уимблдона.

Ранее Эмма Наварро обыграла действующую чемпионку Уимблдона чешку Барбору Крейчикову со счётом 2:6, 6:3, 6:4.

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