«С нетерпением жду поединка». Наварро — о матче с Миррой Андреевой на Уимблдоне

10-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро поделилась ожиданиями от матча 1/8 финала, в котором она сыграет с российской теннисисткой Миррой Андреевой.
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— Какие у тебя ожидания от предстоящего матча?
— Я с нетерпением жду матч с Миррой. Мы тренировались вместе в Германии, и, думаю, с ней интересно играть, а её матчи интересно смотреть. У неё есть мощь в ударах, но она также умеет играть цепко и возвращать много мячей. Она очень сильна на ходу и в углах корта, заставляет тебя делать лишние удары. Играть с таким соперником — это весело, поэтому я с нетерпением жду этого поединка. У неё сильная подача, и это определённо её оружие, так что мне интересно, как пройдет встреча, – сказала Наварро на пресс-конференции Уимблдона.
Ранее Эмма Наварро обыграла действующую чемпионку Уимблдона чешку Барбору Крейчикову со счётом 2:6, 6:3, 6:4.
- 6 июля 2025
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