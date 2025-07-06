«Это очень мотивировало». Сонего рассказал, что Синнер пришёл на его матч на Уимблдоне

47-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Сонего высказался об успехах итальянцев на Уимблдоне-2025 и отметил поддержку Янника Синнера в своём матче третьего круга с американцем Брэндоном Накашимой.

«Сегодня Флавио Коболли сыграл великолепный матч. Я смотрел, пока сам не вышел на корт, а потом мы пересеклись. Во время своего матча я увидел Янника на трибуне. Он наблюдал за мной, и это очень мотивировало. Это здорово, потому что теперь нас тут трое, и они мои друзья. Я очень рад оказаться в 1/8 финала вместе с ними и надеюсь, что мы все продолжим борьбу», — приводит слова Сонего We love tennis.