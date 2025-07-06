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«Это очень мотивировало». Сонего рассказал, что Синнер пришёл на его матч на Уимблдоне

«Это очень мотивировало». Сонего рассказал, что Синнер пришёл на его матч на Уимблдоне
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47-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Сонего высказался об успехах итальянцев на Уимблдоне-2025 и отметил поддержку Янника Синнера в своём матче третьего круга с американцем Брэндоном Накашимой.

Уимблдон (м). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 16:45 МСК
Брэндон Накашима
34
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 8 6 2 6 6 3
6 5 		7 10 7 7 3 7 10
             
Лоренцо Сонего
47
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

«Сегодня Флавио Коболли сыграл великолепный матч. Я смотрел, пока сам не вышел на корт, а потом мы пересеклись. Во время своего матча я увидел Янника на трибуне. Он наблюдал за мной, и это очень мотивировало. Это здорово, потому что теперь нас тут трое, и они мои друзья. Я очень рад оказаться в 1/8 финала вместе с ними и надеюсь, что мы все продолжим борьбу», — приводит слова Сонего We love tennis.

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