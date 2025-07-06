Карен Хачанов вышел в четвертьфинал Уимблдона-2025, обыграв Майхшака
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20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/4 финала Уимблдона-2025. В четвёртом круге он одержал победу над представителем Польши Камилем Майхшаком (109-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2, 6:3.
Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 13:15 МСК
20
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 0
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109
Камиль Майхшак
К. Майхшак
Продолжительность матча составила 1 час 47 минут. За это время Хачанов выполнил 10 подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Майхшака шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
За выход в полуфинал Уимблдона-2025 Карен Хачанов поборется с победителем матча Тейлор Фриц (США) — Джордан Томпсон (Австралия).
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