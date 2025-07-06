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Карен Хачанов — Камиль Майхшак, результат матча 6 июля 2025, счет 3:0, 4-й круг Уимблдона

Карен Хачанов вышел в четвертьфинал Уимблдона-2025, обыграв Майхшака
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20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/4 финала Уимблдона-2025. В четвёртом круге он одержал победу над представителем Польши Камилем Майхшаком (109-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2, 6:3.

Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 13:15 МСК
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		2 3
             
Камиль Майхшак
109
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак

Продолжительность матча составила 1 час 47 минут. За это время Хачанов выполнил 10 подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Майхшака шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За выход в полуфинал Уимблдона-2025 Карен Хачанов поборется с победителем матча Тейлор Фриц (США) — Джордан Томпсон (Австралия).

Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
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