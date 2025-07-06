«Я был поражён». Шелтон — о беседах с Федерером про тактику в теннисе

Американский теннисист 10-я ракетка мира Бен Шелтон рассказал, чем его удивили беседы с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером о тактике в теннисе.

«У Фрица очень аналитическое мышление — он знает, почему выигрывает или проигрывает, сразу после выхода с корта. Он разговаривает со своей командой прямо во время матча, сам говорит им, какие корректировки считает нужными. Также Тиафо отлично принимает решения по ходу — он всё очень быстро обрабатывает. Но больше всего меня впечатлили мои разговоры с Федерером. Он постоянно смотрит теннис, умеет невероятно просто объяснять игру и по-настоящему страстно относится к этому спорту. Я несколько раз говорил с ним о тактике и был поражён», – сказал Шелтон на пресс-конференции Уимблдона.

Бен Шелтон вышел в 1/8 финала Уимблдона-2025, где сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего.