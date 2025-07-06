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Карен Хачанов во второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале Уимблдона

Карен Хачанов во второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале Уимблдона
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20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал Уимблдона-2025. Сегодня, 6 июля, в четвёртом круге он обыграл представителя Польши Камиля Майхшака (109-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2, 6:3.

Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 13:15 МСК
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		2 3
             
Камиль Майхшак
109
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак

29-летний Карен Хачанов во второй раз в карьере дошёл до стадии 1/4 финала Уимблдонского турнира. Впервые ему это удалось в 2021 году, тогда в четвертьфинале он проиграл канадскому теннисисту Денису Шаповалову в пяти сетах (4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:6).

За выход в полуфинал Уимблдона-2025 Карен Хачанов поборется с победителем матча между американцем Тейлором Фрицем и австралийцем Джорданом Томпсоном.

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