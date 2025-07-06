Карен Хачанов во второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале Уимблдона
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20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал Уимблдона-2025. Сегодня, 6 июля, в четвёртом круге он обыграл представителя Польши Камиля Майхшака (109-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2, 6:3.
Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 13:15 МСК
20
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 0
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|3
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|5
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|6
|6
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|2
|3
109
Камиль Майхшак
К. Майхшак
29-летний Карен Хачанов во второй раз в карьере дошёл до стадии 1/4 финала Уимблдонского турнира. Впервые ему это удалось в 2021 году, тогда в четвертьфинале он проиграл канадскому теннисисту Денису Шаповалову в пяти сетах (4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:6).
За выход в полуфинал Уимблдона-2025 Карен Хачанов поборется с победителем матча между американцем Тейлором Фрицем и австралийцем Джорданом Томпсоном.
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