Карен Хачанов во второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале Уимблдона

20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал Уимблдона-2025. Сегодня, 6 июля, в четвёртом круге он обыграл представителя Польши Камиля Майхшака (109-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2, 6:3.

29-летний Карен Хачанов во второй раз в карьере дошёл до стадии 1/4 финала Уимблдонского турнира. Впервые ему это удалось в 2021 году, тогда в четвертьфинале он проиграл канадскому теннисисту Денису Шаповалову в пяти сетах (4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:6).

За выход в полуфинал Уимблдона-2025 Карен Хачанов поборется с победителем матча между американцем Тейлором Фрицем и австралийцем Джорданом Томпсоном.