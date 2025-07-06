Хачанов — первый игрок, рождённый в 1990-х, с двумя четвертьфиналами на Уимблдоне и «РГ»

20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов стал первым игроком, рождённым в 1990-х годах, которому удалось по два раза выйти в четвертьфинал на Уимблдоне и «Ролан Гаррос». 6 июля в четвёртом круге Уимблдона-2025 он обыграл представителя Польши Камиля Майхшака (109-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2, 6:3.

29-летний Хачанов выходил в четвертьфинал Уимблдона в 2021 и 2025 годах. На «Ролан Гаррос» стадия 1/4 финала покорялась Карену в 2019 и 2023 годах.

Лучшими результатами Карена Хачанова на турнирах «Большого шлема» являются два выхода в полуфинал — на Australian Open — 2023 и US Open — 2022.