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Хачанов — первый игрок, рождённый в 1990-х, с двумя четвертьфиналами на Уимблдоне и «РГ»

Хачанов — первый игрок, рождённый в 1990-х, с двумя четвертьфиналами на Уимблдоне и «РГ»
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20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов стал первым игроком, рождённым в 1990-х годах, которому удалось по два раза выйти в четвертьфинал на Уимблдоне и «Ролан Гаррос». 6 июля в четвёртом круге Уимблдона-2025 он обыграл представителя Польши Камиля Майхшака (109-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2, 6:3.

Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 13:15 МСК
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		2 3
             
Камиль Майхшак
109
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак

29-летний Хачанов выходил в четвертьфинал Уимблдона в 2021 и 2025 годах. На «Ролан Гаррос» стадия 1/4 финала покорялась Карену в 2019 и 2023 годах.

Лучшими результатами Карена Хачанова на турнирах «Большого шлема» являются два выхода в полуфинал — на Australian Open — 2023 и US Open — 2022.

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