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Камельзон: Хачанов может не только добраться до полуфинала Уимблдона, но и сотворить чудо

Камельзон: Хачанов может не только добраться до полуфинала Уимблдона, но и сотворить чудо
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Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Владимир Камельзон оценил перспективы российского теннисиста Карена Хачанова на Уимблдоне-2025 после того, как он вышел в четвертьфинал.

«Хачанов — молодец! Он вышел в четвертьфинал, показывает результат, на который способен. Рад, что сейчас у него всё получается. У него достаточно серьёзная команда, ребята молодцы. Этот парень может добраться не только до полуфинала, но и сотворить любое чудо. У него хорошая и стабильная подача. Добавить бы ему только скорость полёта мяча, чтобы он брал на перехвате», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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