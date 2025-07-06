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Андрей Рублёв — Карлос Алькарас: история противостояния перед четвёртым кругом Уимблдона

Андрей Рублёв — Карлос Алькарас: история противостояния перед четвёртым кругом Уимблдона
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Сегодня, 6 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжается Уимблдон-2025. В рамках седьмого игрового дня 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем Испании Карлосом Алькарасом, который занимает вторую строчку рейтинга ATP.

Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 19:15 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Теннисисты встречались друг с другом четыре раза на турнирах ATP. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч Рублёва и Алькараса:

«Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Карлос Алькарас, который начнётся не ранее 18:30 по московскому времени.

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас.

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