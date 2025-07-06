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Камельзон: если Рублёв обыграет Алькараса, буду готов повесить на него звезду

Камельзон: если Рублёв обыграет Алькараса, буду готов повесить на него звезду
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Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Владимир Камельзон высказал своё мнение о матче 1/8 финала Уимблдона-2025 между российским теннисистом Андреем Рублёвым (14-й номер рейтинга) и второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 19:15 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Обыграть Алькараса — это победа на Уимблдоне. Если Рублёв сыграет в свою игру и сумеет положить на лопатки Алькараса, я готов повесить ему звезду за это. Посмотрю эту игру, очень интересно. Будем болеть за Рублёва, он может обыграть Карлоса», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матч между Андреем Рублёвым и Карлосом Алькарасом запланирован на сегодня, 6 июля. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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