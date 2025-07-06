Тейлор Фриц вышел в четвертьфинал Уимблдона-2025, где сыграет с Кареном Хачановым
Поделиться
Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц сыграет в четвертьфинале Уимблдона-2025. В четвёртом круге он победил австралийца Джордана Томпсона (44-й номер рейтинга), который отказался от продолжения борьбы по ходу второго сета из-за травмы. Матч завершился со счётом 6:1, 3:0.
Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 15:10 МСК
5
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
3 : 0
Rt
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|
|0
44
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Общая продолжительность встречи составила 41 минуту. За это время Фриц выполнил шесть подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Томпсона один эйс, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В четвертьфинале Уимблдона-2025 Тейлор Фриц сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым.
Комментарии
- 6 июля 2025
-
16:55
-
16:45
-
16:44
-
16:30
-
16:17
-
16:15
-
16:05
-
15:54
-
15:49
-
15:42
-
15:37
-
15:18
-
15:07
-
15:01
-
15:00
-
14:50
-
14:43
-
14:32
-
14:25
-
14:04
-
13:39
-
13:35
-
12:46
-
12:30
-
12:30
-
12:30
-
12:09
-
12:03
-
11:44
-
11:38
-
11:19
-
11:10
-
11:00
-
10:57
-
10:42