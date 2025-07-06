Тейлор Фриц вышел в четвертьфинал Уимблдона-2025, где сыграет с Кареном Хачановым

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц сыграет в четвертьфинале Уимблдона-2025. В четвёртом круге он победил австралийца Джордана Томпсона (44-й номер рейтинга), который отказался от продолжения борьбы по ходу второго сета из-за травмы. Матч завершился со счётом 6:1, 3:0.

Общая продолжительность встречи составила 41 минуту. За это время Фриц выполнил шесть подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Томпсона один эйс, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Тейлор Фриц сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым.