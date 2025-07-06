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Тейлор Фриц — Джордан Томпсон, результат матча 6 июля 2025, счет 2:0, 4-й круг Уимблдона

Тейлор Фриц вышел в четвертьфинал Уимблдона-2025, где сыграет с Кареном Хачановым
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Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц сыграет в четвертьфинале Уимблдона-2025. В четвёртом круге он победил австралийца Джордана Томпсона (44-й номер рейтинга), который отказался от продолжения борьбы по ходу второго сета из-за травмы. Матч завершился со счётом 6:1, 3:0.

Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 15:10 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
3 : 0
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		3
1 		0
             
Джордан Томпсон
44
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон

Общая продолжительность встречи составила 41 минуту. За это время Фриц выполнил шесть подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Томпсона один эйс, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Тейлор Фриц сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым.

Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
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