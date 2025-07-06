Евгений Кафельников оценил шансы на победу Рублёва в матче с Алькарасом на Уимблдоне
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников оценил шансы российского теннисиста Андрея Рублёва в матче 1/8 финала Уимблдона-2025 с испанцем Карлосом Алькарасом.
Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 19:15 МСК
14
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Какие шансы у Рублёва против Алькараса? Шансы призрачные. Я не буду выделять какие-то сильные стороны у Рублёва здесь. И я не его наставник, чтобы ему что-то советовать. Как уже сказал, Алькарас — явный фаворит в этом матче. Допустим, шансы 90 на 10 в пользу испанца», – приводит слова Кафельникова «РБ Спорт».
Матч между Андреем Рублёвым и Карлосом Алькарасом запланирован на сегодня, 6 июля. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
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