«Вы украли у меня гейм!» Павлюченковой не засчитали очко за аут соперницы на Уимблдоне

Сегодня, 6 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи четвёртого круга Уимблдона-2025. В эти минуты 50-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова встречается с представительницей Великобритании Сонай Картал, занимающей 51-ю строчку рейтинга.
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В первом сете при счёте 4:4 AD-40 на подаче Павлюченковой Картал пробила удар в большой аут. В динамике непопадание мяча в корт заметил и судья, но на этом розыгрыше не сработала электронная система «хоук-ай». Из-за этого, согласно правилам, судья на вышке принял решение переиграть розыгрыш. Очко в итоге Павлюченкова проиграла, как и гейм.
Фото: Кадр из трансляции
«Вы украли у меня гейм!» — сказала Павлюченкова судье во время смены сторон.
Картал не сумела подать на сет при счёте 5:4 в свою пользу, Павлюченкова сделала обратный брейк.
- 6 июля 2025
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