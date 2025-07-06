«Вы украли у меня гейм!» Павлюченковой не засчитали очко за аут соперницы на Уимблдоне

Сегодня, 6 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи четвёртого круга Уимблдона-2025. В эти минуты 50-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова встречается с представительницей Великобритании Сонай Картал, занимающей 51-ю строчку рейтинга.

В первом сете при счёте 4:4 AD-40 на подаче Павлюченковой Картал пробила удар в большой аут. В динамике непопадание мяча в корт заметил и судья, но на этом розыгрыше не сработала электронная система «хоук-ай». Из-за этого, согласно правилам, судья на вышке принял решение переиграть розыгрыш. Очко в итоге Павлюченкова проиграла, как и гейм.

Фото: Кадр из трансляции

«Вы украли у меня гейм!» — сказала Павлюченкова судье во время смены сторон.

Картал не сумела подать на сет при счёте 5:4 в свою пользу, Павлюченкова сделала обратный брейк.