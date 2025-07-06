Фриц — о выходе в 1/4 финала Уимблдона: не тот способ, которым хотел пройти дальше

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц поделился ощущениями после выхода в 1/4 финала Уимблдона-2025. В матче четвёртого круга турнира он играл с австралийцем Джорданом Томпсоном, который отказался от продолжения борьбы по ходу второго сета игры из-за травмы (6:1, 3:0).
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— Ты вышел в свой третий четвертьфинал Уимблдона. Поделись своими впечатлениями.
— Конечно, это не тот способ, которым я бы хотел пройти дальше по сетке. Я очень хотел сыграть с Джорданом сегодня и показать хороший теннис. Он сражался, играл пятисетовые матчи. Вчера у него был долгий матч в парном разряде. Он боролся здесь, и я уважаю его за то, что он вышел на корт. Но очевидно, что его тело не в порядке, и мне его жалко. Надеюсь, он поправится, – сказал Фриц в интервью на корте после матча.
В четвертьфинале Уимблдона-2025 Тейлор Фриц сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым.
- 6 июля 2025
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