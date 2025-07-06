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Фриц — о выходе в 1/4 финала Уимблдона: не тот способ, которым хотел пройти дальше

Фриц — о выходе в 1/4 финала Уимблдона: не тот способ, которым хотел пройти дальше
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Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц поделился ощущениями после выхода в 1/4 финала Уимблдона-2025. В матче четвёртого круга турнира он играл с австралийцем Джорданом Томпсоном, который отказался от продолжения борьбы по ходу второго сета игры из-за травмы (6:1, 3:0).

Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 15:10 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
3 : 0
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		3
1 		0
             
Джордан Томпсон
44
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон

— Ты вышел в свой третий четвертьфинал Уимблдона. Поделись своими впечатлениями.
— Конечно, это не тот способ, которым я бы хотел пройти дальше по сетке. Я очень хотел сыграть с Джорданом сегодня и показать хороший теннис. Он сражался, играл пятисетовые матчи. Вчера у него был долгий матч в парном разряде. Он боролся здесь, и я уважаю его за то, что он вышел на корт. Но очевидно, что его тело не в порядке, и мне его жалко. Надеюсь, он поправится, – сказал Фриц в интервью на корте после матча.

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Тейлор Фриц сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым.

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