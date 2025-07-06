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Павлюченкова — Картал: россиянка на тай-брейке выиграла 1-й сет матча 1/8 финала Уимблдона

Павлюченкова — Картал: россиянка на тай-брейке выиграла 1-й сет матча 1/8 финала Уимблдона
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В эти минуты на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходит матч четвёртого круга Уимблдона-2025, в котором 50-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова встречается с представительницей Великобритании Сонай Картал, занимающей 51-ю строчку рейтинга.

Анастасия Павлюченкова выиграла первый сет матча со счётом 7:6 (7:3).

Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 15:35 МСК
Сонай Картал
51
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
6 3 		2
7 7 		4
         
Анастасия Павлюченкова
50
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Анастасия Павлюченкова – Сонай Картал.

Анастасия Павлюченкова и Сонай Картал впервые играют друг с другом.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

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