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Мирра Андреева/Диана Шнайдер — Анна Калинская/Сорана Кырстя, результат матча 6 июля, счёт 1:2, 3-й круг Уимблдона-2025 в паре

Калинская и Кырстя вышли в 1/4 финала Уимблдона-2025, обыграв Андрееву и Шнайдер
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Пара россиянки Анны Калинской и представительницы Румынии Сораны Кырсти вышла в четвертьфинал Уимблдона-2025. В третьем круге они обыграли российский дуэт Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 6:1.

Уимблдон — парный разряд (ж). 3-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 14:35 МСК
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
С. Кырстя А. Калинская
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 6
6 		6 3 1
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

В рамках встречи Калинская и Кырстя три раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Андреевой и Шнайдер один эйс, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 16 заработанных.

За выход в полуфинал соревнований Анна Калинская и Сорана Кырстя поспорят с Се Шувэй из Китайского Тайбэя и Еленой Остапенко из Латвии.

Календарь женского парного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского парного турнира Уимблдона-2025
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