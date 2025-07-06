Калинская и Кырстя вышли в 1/4 финала Уимблдона-2025, обыграв Андрееву и Шнайдер
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Пара россиянки Анны Калинской и представительницы Румынии Сораны Кырсти вышла в четвертьфинал Уимблдона-2025. В третьем круге они обыграли российский дуэт Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 6:1.
Уимблдон — парный разряд (ж). 3-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 14:35 МСК
Сорана Кырстя
Анна Калинская
С. Кырстя А. Калинская
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|7 7
|6
|
|6 3
|1
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
В рамках встречи Калинская и Кырстя три раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Андреевой и Шнайдер один эйс, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 16 заработанных.
За выход в полуфинал соревнований Анна Калинская и Сорана Кырстя поспорят с Се Шувэй из Китайского Тайбэя и Еленой Остапенко из Латвии.
Комментарии
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