Калинская и Кырстя вышли в 1/4 финала Уимблдона-2025, обыграв Андрееву и Шнайдер

Пара россиянки Анны Калинской и представительницы Румынии Сораны Кырсти вышла в четвертьфинал Уимблдона-2025. В третьем круге они обыграли российский дуэт Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 6:1.

В рамках встречи Калинская и Кырстя три раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Андреевой и Шнайдер один эйс, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 16 заработанных.

За выход в полуфинал соревнований Анна Калинская и Сорана Кырстя поспорят с Се Шувэй из Китайского Тайбэя и Еленой Остапенко из Латвии.