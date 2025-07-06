«У нас похожие стили игры». Фриц — о будущей встрече с Хачановым в 1/4 финала Уимблдона
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Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о предстоящей встрече с россиянином Кареном Хачановым (20-й в рейтинге) в четвертьфинале Уимблдона-2025.
Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 13:00 МСК
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Тейлор Фриц
Т. Фриц
Не начался
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Карен Хачанов
К. Хачанов
— Ты знаешь, с кем сыграешь в следующем раунде?
— Пока, наверное, ещё выясняю, кто будет следующим соперником.
— Хорошо, тогда спросим про Карена Хачанова, с которым тебе предстоит встретиться. Что ты думаешь о нём? Что он приносит на корт? Какой четвертьфинал можно ожидать?
— Да, думаю, матч будет тяжёлым. У нас с ним довольно похожие стили игры. Всё будет зависеть от того, кто лучше проявит себя в важные моменты матча. Я уверен, что играю хорошо, и просто должен сосредоточиться на своих задачах на корте, — сказал Фриц в интервью на корте.
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