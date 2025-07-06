«Огненная мощь. Чутьё. Свирепость». Пресс-служба Уимблдона — о матче Рублёва с Алькарасом

Пресс-служба Уимблдона ярко анонсировала матч 1/8 финала турнира, в котором 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится со вторым номером мирового рейтинга представителем Испании Карлосом Алькарасом. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Карлос Алькарас в 1/8 финала Уимблдона-2025.
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«Огненная мощь. Чутьё. Свирепость», — анонсировала матч Рублёва с Алкьарасом пресс-служба Уимблдона.
Матч начнётся не ранее 18:30 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».
Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас.
- 6 июля 2025
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