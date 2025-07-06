Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Огненная мощь. Чутьё. Свирепость». Пресс-служба Уимблдона — о матче Рублёва с Алькарасом

«Огненная мощь. Чутьё. Свирепость». Пресс-служба Уимблдона — о матче Рублёва с Алькарасом
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Уимблдона ярко анонсировала матч 1/8 финала турнира, в котором 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится со вторым номером мирового рейтинга представителем Испании Карлосом Алькарасом. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Карлос Алькарас в 1/8 финала Уимблдона-2025.

Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Огненная мощь. Чутьё. Свирепость», — анонсировала матч Рублёва с Алкьарасом пресс-служба Уимблдона.

Матч начнётся не ранее 18:30 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас.

Материалы по теме
Рублёв гоняет Алькараса, Хачанов идёт в 1/4 финала: экспресс на Уимблдон-2025
Рублёв гоняет Алькараса, Хачанов идёт в 1/4 финала: экспресс на Уимблдон-2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android