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«Огненная мощь. Чутьё. Свирепость». Пресс-служба Уимблдона — о матче Рублёва с Алькарасом

Пресс-служба Уимблдона ярко анонсировала матч 1/8 финала турнира, в котором 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится со вторым номером мирового рейтинга представителем Испании Карлосом Алькарасом. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Карлос Алькарас в 1/8 финала Уимблдона-2025.

«Огненная мощь. Чутьё. Свирепость», — анонсировала матч Рублёва с Алкьарасом пресс-служба Уимблдона.

Матч начнётся не ранее 18:30 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас.