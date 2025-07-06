Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал Уимблдона-2025, обыграв Сонай Картал

50-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал Уимблдона-2025. В четвёртом круге соревнований она обыграла британскую теннисистку Сонай Картал (51-я в рейтинге WTA) со счётом 7:6 (7:3), 6:4.
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Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. В её рамках Павлюченкова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Картал шесть эйсов, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.
За выход в полуфинал соревнований Анастасия Павлюченкова поспорит с победительницей матча Линда Носкова (Чехия) — Аманда Анисимова (США).
Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.
- 6 июля 2025
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