Компания сестры Шелтона предоставила ей отпуск ради поддержки игрока на Уимблдоне

Американский теннисист 10-я ракетка мира Бен Шелтон рассказал о поддержке своей сестры после победы в матче третьего круга Уимблдона-2025 над венгром Мартоном Фучовичем (6:3, 7:6 (7:4), 6:2). После слов игрока его сестра получила дополнительную неделю отпуска.

«Моя сестра на Уимблдоне. Она была на каждом матче. Она мой талисман. Но с понедельника у неё работа в США. Она работает в финансовой компании Morgan Stanley», — сказал Шелтон на пресс-конференции.

В 1/8 финала Уимблдона-2025 Шелтон встретится с итальянцем Лоренцо Сонего. Матч запланирован на 7 июля. Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас.