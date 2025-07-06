Анастасия Павлюченкова вышла в 10-й четвертьфинал ТБШ в карьере
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50-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова 10-й раз вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Сегодня, 6 июля, в четвёртом круге Уимблдона она обыграла британскую теннисистку Сонай Картал (51-я в рейтинге WTA). Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:3), 6:4.
Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 15:35 МСК
51
Сонай Картал
С. Картал
Окончен
0 : 2
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50
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Все четвертьфиналы Павлюченковой (10):
- Australian Open — 4 раза (2017, 2019, 2020, 2025);
- «Ролан Гаррос» — 3 (финал-2021, 1/4 финала — 2011, 2023);
- Уимблдон — 2 (2016, 2025);
- US Open — 1 (2011).
В промежуточном LIVE-рейтинге WTA Павлюченкова поднялась уже на 20 позиций и пока располагается на 30-м месте.
За выход в полуфинал Уимблдона Анастасия Павлюченкова поспорит с победительницей матча Линда Носкова (Чехия) — Аманда Анисимова (США).
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