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Павлюченкова впервые с 2016 года сыграет в 1/4 финала Уимблдона

Павлюченкова впервые с 2016 года сыграет в 1/4 финала Уимблдона
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50-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова впервые с 2016 года сыграет в четвертьфинале Уимблдона. Сегодня, 6 июля, в матче четвёртого круга она обыграла британскую теннисистку Сонай Картал (51-я в рейтинге WTA). Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 15:35 МСК
Сонай Картал
51
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		4
7 7 		6
         
Анастасия Павлюченкова
50
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

В промежуточном LIVE-рейтинге WTA Павлюченкова поднялась уже на 20 позиций и пока располагается на 30-м месте.

За выход в полуфинал Уимблдона Анастасия Павлюченкова поспорит с победительницей матча Линда Носкова (Чехия) — Аманда Анисимова (США). Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

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