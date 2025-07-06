Павлюченкова впервые с 2016 года сыграет в 1/4 финала Уимблдона

50-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова впервые с 2016 года сыграет в четвертьфинале Уимблдона. Сегодня, 6 июля, в матче четвёртого круга она обыграла британскую теннисистку Сонай Картал (51-я в рейтинге WTA). Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

В промежуточном LIVE-рейтинге WTA Павлюченкова поднялась уже на 20 позиций и пока располагается на 30-м месте.

За выход в полуфинал Уимблдона Анастасия Павлюченкова поспорит с победительницей матча Линда Носкова (Чехия) — Аманда Анисимова (США). Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.