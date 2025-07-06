Карен Хачанов вышел в шестой в карьере четвертьфинал ТБШ в одиночном разряде
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20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в шестой в карьере четвертьфинал мужского одиночного разряда на турнире «Большого шлема» и в первый с тех пор, как проиграл будущему чемпиону Новаку Джоковичу в четвертьфинале на «Ролан Гаррос» в 2023 году.
Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 13:15 МСК
20
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|2
|3
109
Камиль Майхшак
К. Майхшак
В четвёртом круге Уимблдона-2025 Хачанов обыграл представителя Польши Камиля Майхшака (109-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2, 6:3. Далее россиянин сыграет с американцем Тейлором Фрицем.
Лучшими результатами Карена Хачанова на турнирах «Большого шлема» являются два выхода в полуфинал — на Australian Open — 2023 и US Open — 2022. На Уимблдоне россиянин доходил до 1/4 финала в 2019 и 2023 году.
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