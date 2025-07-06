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«Я в шоке». Гилберт — об инциденте в матче Павлюченковой в четвёртом круге Уимблдона

«Я в шоке». Гилберт — об инциденте в матче Павлюченковой в четвёртом круге Уимблдона
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Экс четвёртая ракетка мира американец Брэд Гилберт высказался об инциденте в матче 50-й ракетки мира россиянки Анастасии Павлюченковой в четвёртом круге Уимблдона-2025 против Сонай Картал из Великобритании. Анастасия обыграла Сонай со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 15:35 МСК
Сонай Картал
51
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		4
7 7 		6
         
Анастасия Павлюченкова
50
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

«Я в шоке, что они не смогли просто посмотреть на «хоук-ай» с электронным определением линии для одного очка. Это был мяч длиной всего четыре-пять дюймов на гейм-пойнте», — написал Гилберт в социальных сетях.

В первом сете при счёте 4:4 AD-40 на подаче Павлюченковой Картал пробила удар в большой аут. В динамике непопадание мяча в корт заметил и судья, но на этом розыгрыше не сработала электронная система «хоук-ай». Из-за этого, согласно правилам, судья на вышке принял решение переиграть розыгрыш. Очко в итоге Павлюченкова проиграла, как и гейм.

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