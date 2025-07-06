«Я в шоке». Гилберт — об инциденте в матче Павлюченковой в четвёртом круге Уимблдона

Экс четвёртая ракетка мира американец Брэд Гилберт высказался об инциденте в матче 50-й ракетки мира россиянки Анастасии Павлюченковой в четвёртом круге Уимблдона-2025 против Сонай Картал из Великобритании. Анастасия обыграла Сонай со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

«Я в шоке, что они не смогли просто посмотреть на «хоук-ай» с электронным определением линии для одного очка. Это был мяч длиной всего четыре-пять дюймов на гейм-пойнте», — написал Гилберт в социальных сетях.

В первом сете при счёте 4:4 AD-40 на подаче Павлюченковой Картал пробила удар в большой аут. В динамике непопадание мяча в корт заметил и судья, но на этом розыгрыше не сработала электронная система «хоук-ай». Из-за этого, согласно правилам, судья на вышке принял решение переиграть розыгрыш. Очко в итоге Павлюченкова проиграла, как и гейм.