«Мне он нравится». Мирра Андреева пригласила на свой матч знаменитого актёра

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, каких знаменитостей хотела бы увидеть на своих матчах в рамках Уимблдона.

«Если выбирать из теннисистов, я бы хотела увидеть Роджера Федерера и Энди Маррея на моём матче. Это бы много значило для меня. Но, к сожалению, я ещё не играла на центральном корте на текущем Уимблдоне. Но надеюсь, что доберусь до него. А если выбирать из знаменитостей… Мне правда нравится Райан Гослинг. Если однажды он будет в Лондоне, я была бы рада видеть его на своём матче. Я также видела на Уимблдоне-2025 Джона Сину, Оливию Родриго. Так что просто приходите, мне будет приятно видеть вас на моём матче», — сказала Андреева в интервью Tennis Channel.

Ранее Мирра Андреева вышла в 1/8 финала Уимблдона-2025, где сыграет с американкой Эммой Наварро.