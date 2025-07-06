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Лаура Зигемунд — Солана Сьерра, результат матча 6 ибля, счёт 2:0, 4-й круг Уимблдона-2025

Лаура Зигемунд вышла в четвертьфинал Уимблдона-2025, где может сыграть с Ариной Соболенко
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104-я ракетка мира 37-летняя немецкая теннисистка Лаура Зигемунд вышла в четвертьфинал Уимблдона-2025. В четвёртом круге она обыграла представительницу Аргентины Солану Сьерру (101-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:2.

Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 15:20 МСК
Солана Сьерра
101
Аргентина
Солана Сьерра
С. Сьерра
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Лаура Зигемунд
104
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

Встреча продолжалась 3 часа 29 минут. В её рамках Зигемунд ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Сьерры ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

За выход в полуфинал Лаура Зигемунд поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Элисе Мертенс (Бельгия).

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
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