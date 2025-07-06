Лаура Зигемунд вышла в четвертьфинал Уимблдона-2025, где может сыграть с Ариной Соболенко

104-я ракетка мира 37-летняя немецкая теннисистка Лаура Зигемунд вышла в четвертьфинал Уимблдона-2025. В четвёртом круге она обыграла представительницу Аргентины Солану Сьерру (101-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 3 часа 29 минут. В её рамках Зигемунд ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Сьерры ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

За выход в полуфинал Лаура Зигемунд поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Элисе Мертенс (Бельгия).