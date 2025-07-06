Лаура Зигемунд вышла в четвертьфинал Уимблдона-2025, где может сыграть с Ариной Соболенко
Поделиться
104-я ракетка мира 37-летняя немецкая теннисистка Лаура Зигемунд вышла в четвертьфинал Уимблдона-2025. В четвёртом круге она обыграла представительницу Аргентины Солану Сьерру (101-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:2.
Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 15:20 МСК
101
Солана Сьерра
С. Сьерра
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
104
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Встреча продолжалась 3 часа 29 минут. В её рамках Зигемунд ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Сьерры ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
За выход в полуфинал Лаура Зигемунд поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Элисе Мертенс (Бельгия).
Материалы по теме
Комментарии
- 6 июля 2025
-
19:08
-
19:02
-
19:01
-
18:56
-
18:47
-
18:43
-
18:25
-
18:14
-
17:56
-
17:53
-
17:45
-
17:40
-
17:31
-
17:21
-
16:55
-
16:45
-
16:44
-
16:30
-
16:17
-
16:15
-
16:05
-
15:54
-
15:49
-
15:42
-
15:37
-
15:18
-
15:07
-
15:01
-
15:00
-
14:50
-
14:43
-
14:32
-
14:25
-
14:04
-
13:39