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«Он поступил справедливо». Картал отреагировала на ошибку судьи в матче с Павлюченковой

«Он поступил справедливо». Картал отреагировала на ошибку судьи в матче с Павлюченковой
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Британская теннисистка Сонай Картал (51-я в рейтинге WTA) прокомментировала ошибку судьи в матче с россиянкой Анастасией Павлюченковой в 1/8 финала Уимблдона.

Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 15:35 МСК
Сонай Картал
51
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		4
7 7 		6
         
Анастасия Павлюченкова
50
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

«Такая ситуация — редкость. Не думаю, что подобное когда-либо случалось. Судья старался изо всех сил в этой ситуации. Думаю, он поступил справедливо. Система просто немного дала сбой, и самым верным решением было переиграть очко. Я довольно невысокого роста. Поэтому не всегда вижу лицевую линию. Не увидела, попал ли мяч в аут. На мой взгляд, был чистый удар. Может быть, мне нужно посмотреть повтор. Когда розыгрыш был остановлен, я не совсем поняла, что происходит», — сказала Картал на пресс-конференции.

В первом сете при счёте 4:4 AD-40 на подаче Павлюченковой Картал пробила удар в большой аут. В динамике непопадание мяча в корт заметил и судья, но на этом розыгрыше не сработала электронная система «хоук-ай». Из-за этого, согласно правилам, судья на вышке принял решение переиграть розыгрыш. Очко в итоге Павлюченкова проиграла, как и гейм.

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