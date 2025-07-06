«Он поступил справедливо». Картал отреагировала на ошибку судьи в матче с Павлюченковой

Британская теннисистка Сонай Картал (51-я в рейтинге WTA) прокомментировала ошибку судьи в матче с россиянкой Анастасией Павлюченковой в 1/8 финала Уимблдона.

«Такая ситуация — редкость. Не думаю, что подобное когда-либо случалось. Судья старался изо всех сил в этой ситуации. Думаю, он поступил справедливо. Система просто немного дала сбой, и самым верным решением было переиграть очко. Я довольно невысокого роста. Поэтому не всегда вижу лицевую линию. Не увидела, попал ли мяч в аут. На мой взгляд, был чистый удар. Может быть, мне нужно посмотреть повтор. Когда розыгрыш был остановлен, я не совсем поняла, что происходит», — сказала Картал на пресс-конференции.

В первом сете при счёте 4:4 AD-40 на подаче Павлюченковой Картал пробила удар в большой аут. В динамике непопадание мяча в корт заметил и судья, но на этом розыгрыше не сработала электронная система «хоук-ай». Из-за этого, согласно правилам, судья на вышке принял решение переиграть розыгрыш. Очко в итоге Павлюченкова проиграла, как и гейм.