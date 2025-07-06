Александрова и Шуай не смогли выйти в 1/4 финала Уимблдона-2025 в паре
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Пара российской теннисистки Екатерины Александровой и китаянки Чжан Шуай не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона-2025. В третьем круге они проиграли дуэту Се Шувэй и Елены Остапенко со счётом 4:6, 0:6.
Уимблдон — парный разряд (ж). 3-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 16:45 МСК
Се Шувэй
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
Екатерина Александрова
Чжан Шуай
Е. Александрова Ч. Шуай
Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. В её рамках Александрова и Шуай ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Остапенко и Шувэй один эйс, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.
Далее Се Шувэй и Елена Остапенко встретятся с победительницами матча Анна Калинская/Сорана Кырстя — Мирра Андреева/Диана Шнайдер.
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