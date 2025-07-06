Александрова и Шуай не смогли выйти в 1/4 финала Уимблдона-2025 в паре

Пара российской теннисистки Екатерины Александровой и китаянки Чжан Шуай не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона-2025. В третьем круге они проиграли дуэту Се Шувэй и Елены Остапенко со счётом 4:6, 0:6.

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. В её рамках Александрова и Шуай ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Остапенко и Шувэй один эйс, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.

Далее Се Шувэй и Елена Остапенко встретятся с победительницами матча Анна Калинская/Сорана Кырстя — Мирра Андреева/Диана Шнайдер.