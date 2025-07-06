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Екатерина Александрова/Чжан Шуай — Се Шувэй/Елена Остапенко, результат матча 6 июля, счёт 0:2, 3-й круг Уимблдона-2025 в паре

Александрова и Шуай не смогли выйти в 1/4 финала Уимблдона-2025 в паре
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Пара российской теннисистки Екатерины Александровой и китаянки Чжан Шуай не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона-2025. В третьем круге они проиграли дуэту Се Шувэй и Елены Остапенко со счётом 4:6, 0:6.

Уимблдон — парный разряд (ж). 3-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 16:45 МСК
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		0
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
Е. Александрова Ч. Шуай

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. В её рамках Александрова и Шуай ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Остапенко и Шувэй один эйс, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.

Далее Се Шувэй и Елена Остапенко встретятся с победительницами матча Анна Калинская/Сорана Кырстя — Мирра Андреева/Диана Шнайдер.

Календарь женского парного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского парного турнира Уимблдона-2025
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