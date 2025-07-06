Арина Соболенко обыграла Элисе Мертенс и вышла в четвертьфинал Уимблдона-2025
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Уимблдона-2025. В четвёртом круге она обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс со счётом 6:4, 7:6 (7:4).
Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 18:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
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|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
23
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. В её рамках Соболенко шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Мертенс четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.
За выход в полуфинал соревнований Арина Соболенко поспорит с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд.
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