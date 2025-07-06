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Арина Соболенко — Элисе Мертенс, результат матча 6 июля, счёт 2:0, 4-й круг Уимблдона-2025

Арина Соболенко обыграла Элисе Мертенс и вышла в четвертьфинал Уимблдона-2025
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Уимблдона-2025. В четвёртом круге она обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 18:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 4
         
Элисе Мертенс
23
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. В её рамках Соболенко шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Мертенс четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.

За выход в полуфинал соревнований Арина Соболенко поспорит с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд.

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
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