Арина Соболенко обыграла Элисе Мертенс и вышла в четвертьфинал Уимблдона-2025

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Уимблдона-2025. В четвёртом круге она обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. В её рамках Соболенко шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Мертенс четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.

За выход в полуфинал соревнований Арина Соболенко поспорит с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд.