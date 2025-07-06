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Хромачёва и Уитроу вышли в четвертьфинал Уимблдона-2025 в миксте

Хромачёва и Уитроу вышли в четвертьфинал Уимблдона-2025 в миксте
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Россиянка Ирина Хромачёва и американец Джек Уитроу вышли в четвертьфинал Уимблдона-2025 в парном разряде. Во втором круге они обыграли итальянский дуэт Андреа Вавассори/Сара Эррани со счётом 3:6, 7:6, 6:2.

Уимблдон — микст. 2-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
А. Вавассори С. Эррани
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 6 2
3 		7 8 6
         
Джек Уитроу
США
Джек Уитроу
Ирина Хромачёва
Россия
Ирина Хромачёва
Д. Уитроу И. Хромачёва

Матч продолжался 4 часа из-за остановок во время дождя. За это время Хромачёва и Уитроу выполнили семь подач навылет, допустили семь двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из двух. На счету их соперников 14 эйсов, шесть двойных ошибок и единственный заработанный и реализованный брейк-пойнт.

В четвертьфинале Уимблдона Ирина Хромачёва и Джек Уитроу сыграют с победителями матча
Дэвид Стивенсон (США)/Майя Лумсден (США) — Мате Павич (Хорватия)/Тися Бабош (Венгрия).

Сетка смешанного турнира Уимблдона 2025
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