Хромачёва и Уитроу вышли в четвертьфинал Уимблдона-2025 в миксте

Россиянка Ирина Хромачёва и американец Джек Уитроу вышли в четвертьфинал Уимблдона-2025 в парном разряде. Во втором круге они обыграли итальянский дуэт Андреа Вавассори/Сара Эррани со счётом 3:6, 7:6, 6:2.

Матч продолжался 4 часа из-за остановок во время дождя. За это время Хромачёва и Уитроу выполнили семь подач навылет, допустили семь двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из двух. На счету их соперников 14 эйсов, шесть двойных ошибок и единственный заработанный и реализованный брейк-пойнт.

В четвертьфинале Уимблдона Ирина Хромачёва и Джек Уитроу сыграют с победителями матча

Дэвид Стивенсон (США)/Майя Лумсден (США) — Мате Павич (Хорватия)/Тися Бабош (Венгрия).