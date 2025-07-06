Самсонова и Меликар-Мартинес проиграли Синяковой и Таунсенд в третьем круге Уимблдона

Пара российской теннисистки Людмилы Самсоновой и американки Николь Меликар-Мартинес не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона-2025. В третьем круге они проиграли первым сеяным Катержине Синяковой из Чехии и Тэйлор Таунсенд из США со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 4:6.

В рамках встречи Самсонова и Меликар-Мартинес три раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Синяковой и Таунсенд два эйса, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 15 заработанных.

Далее Катержина Синякова и Тэйлор Таунсенд сыграют с победительницами матча Тимя Бабош/Луиза Стефани — Людмила Киченок/Эллен Перес.