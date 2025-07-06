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Людмила Самсонова/Никол Мартинес-Меликар — Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд, результат 6 июля, счёт 1:2, 3-й круг Уимблдона

Самсонова и Меликар-Мартинес проиграли Синяковой и Таунсенд в третьем круге Уимблдона
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Пара российской теннисистки Людмилы Самсоновой и американки Николь Меликар-Мартинес не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона-2025. В третьем круге они проиграли первым сеяным Катержине Синяковой из Чехии и Тэйлор Таунсенд из США со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 4:6.

Уимблдон — парный разряд (ж). 3-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		1 4
         
Николь Меликар-Мартинес
США
Николь Меликар-Мартинес
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Н. Меликар-Мартинес Л. Самсонова

В рамках встречи Самсонова и Меликар-Мартинес три раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Синяковой и Таунсенд два эйса, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 15 заработанных.

Далее Катержина Синякова и Тэйлор Таунсенд сыграют с победительницами матча Тимя Бабош/Луиза Стефани — Людмила Киченок/Эллен Перес.

Календарь женского парного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского парного турнира Уимблдона-2025
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