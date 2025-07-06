Арина Соболенко обратилась к публике Уимблдона после выхода в четвертьфинал турнира
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к болельщикам после выхода в четвертьфинал Уимблдона-2025. В четвёртом круге она обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс со счётом 6:4, 7:6 (7:4).
Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 18:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
23
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
«Во-первых, ребята, так приятно чувствовать всю вашу поддержку, понимаете. Я чувствую, что сегодня вы на моей стороне, да?» — сказала Соболенко после матча.
За выход в полуфинал соревнований Арина Соболенко поспорит с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд. Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.
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