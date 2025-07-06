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Соболенко — после победы над Мертенс: всегда мечтала выиграть Уимблдон

Соболенко — после победы над Мертенс: всегда мечтала выиграть Уимблдон
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала проход в четвертьфинал Уимблдона-2025. В четвёртом круге она обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 18:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 4
         
Элисе Мертенс
23
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

«Ребята, с вашей поддержкой всё возможно. Это такой прекрасный турнир, я всегда мечтала выиграть его», — сказала Соболенко в интервью на корте.

За выход в полуфинал соревнований Арина Соболенко поспорит с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд. Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

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