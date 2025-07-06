«Штрафы они выписывают очень хорошо». Павлюченкова — о решении судьи в матче на Уимблдоне

50-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова высказалась об ошибке судьи в матче четвёртого круга против британской теннисистки Сонай Картал на Уимблдоне-2025. Анастасия обыграла Сонай со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

— Некоторые игроки говорят, что судьи почти потеряли свои навыки. Потому что они на самом деле мало что делают. Стали довольно пассивными. Как вы думаете, это повлияло сегодня? То, что он не захотел вмешиваться, а не отменять решение? Даже несмотря на то, что он знал, или казалось, что он видел, что мяч был в ауте.

— Я думаю, ему тоже было сложно. Наверное, он побоялся принять такое важное решение. Но я считаю, что они должны это делать. Для этого они и сидят на вышке. Вот зачем у нас есть главный судья на вышке? Иначе давайте просто играть без них. Правда? Тогда у нас всё будет автоматизировано. Мне кажется, мы теряем немного этого очарования, когда на корте есть живые люди, например, подающие мячи… во время ковида их не было. Всё становится немного странным и роботизированным. Но штрафы и предупреждения они выписывают очень хорошо. Вот это они не пропускают. Каждый раз, по любому пустяку, они тут как тут. Я бы предпочла, чтобы они лучше следили за линиями и ошибками, а не только за этим, — сказала Павлюченкова на пресс-конференции.