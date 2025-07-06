Беккер поддержал игрока «Баварии» Мусиалу, получившего серьёзную травму ноги

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер обратился к хавбеку «Баварии» и сборной Германии Джамалу Мусиале, получившему тяжёлую травму в матче четвертьфинала клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:2).

«Удачи в восстановлении и возьми больше времени на подготовку к возвращению», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в концовке первого тайма Мусиала получил перелом ноги в результате столкновения с голкипером парижан Джанлуиджи Доннаруммой. После эпизода игрока транспортировали с поля на носилках. Ранее СМИ сообщали, что у 22-летнего хавбека диагностированы перелом левой малоберцовой кости и повреждение связок, из-за чего игрока ожидает восстановление на срок четыре-пять месяцев.