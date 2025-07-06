Рублёв — Алькарас: россиянин на тай-брейке выиграл первый сет четвёртого круга Уимблдона
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Сегодня, 6 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжается Уимблдон-2025. В рамках седьмого игрового дня 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встречается с представителем Испании Карлосом Алькарасом, который занимает вторую строчку рейтинга ATP. Первый сет завершился со счётом 7:6 (7:5) в пользу Андрея. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Карлос Алькарас.
Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 20:10 МСК
14
Андрей Рублёв
А. Рублёв
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Счёт личных встреч равный — 2-2. Рублёв выигрывал на харде Абу-Даби-2023 и на грунте Мадрида-2024, а Алькарас дважды брал верх на харде в зале в групповом раунде Итогового турнира (в 2023 и 2024 годах).
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