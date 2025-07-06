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Зигемунд — самая возрастная теннисистка, впервые достигшая 1/4 финала на Уимблдоне

Зигемунд — самая возрастная теннисистка, впервые достигшая 1/4 финала на Уимблдоне
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104-я ракетка мира 37-летняя немецкая теннисистка Лаура Зигемунд стала самой возрастной спортсменкой (37 лет и 118 дней), которая впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона в одиночном разряде в Открытой эре. В четвёртом круге Уимблдона-2025 Лаура обыграла представительницу Аргентины Солану Сьерру (101-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:2.

Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 15:20 МСК
Солана Сьерра
101
Аргентина
Солана Сьерра
С. Сьерра
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Лаура Зигемунд
104
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

Далее по этому показателю идут Татьяна Мария в 2022 году (34 года и 324 дня), Сильвия Фарина-Элия в 2003-м (31 год и 57 дней), Тамарин Танасугарн в 2008-м (31 год и 30 дней) и Джуди Тегарт-Далтон в 1968-м (30 лет и 194 дня).

За выход в полуфинал Зигемунд поспорит с лидером мирового рейтинга из Беларуси Ариной Соболенко.

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского одиночного турнира Уимблдона-2025
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