Зигемунд — самая возрастная теннисистка, впервые достигшая 1/4 финала на Уимблдоне

104-я ракетка мира 37-летняя немецкая теннисистка Лаура Зигемунд стала самой возрастной спортсменкой (37 лет и 118 дней), которая впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона в одиночном разряде в Открытой эре. В четвёртом круге Уимблдона-2025 Лаура обыграла представительницу Аргентины Солану Сьерру (101-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:2.

Далее по этому показателю идут Татьяна Мария в 2022 году (34 года и 324 дня), Сильвия Фарина-Элия в 2003-м (31 год и 57 дней), Тамарин Танасугарн в 2008-м (31 год и 30 дней) и Джуди Тегарт-Далтон в 1968-м (30 лет и 194 дня).

За выход в полуфинал Зигемунд поспорит с лидером мирового рейтинга из Беларуси Ариной Соболенко.