Зигемунд — самая возрастная теннисистка, впервые достигшая 1/4 финала на Уимблдоне
Поделиться
104-я ракетка мира 37-летняя немецкая теннисистка Лаура Зигемунд стала самой возрастной спортсменкой (37 лет и 118 дней), которая впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона в одиночном разряде в Открытой эре. В четвёртом круге Уимблдона-2025 Лаура обыграла представительницу Аргентины Солану Сьерру (101-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:2.
Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 15:20 МСК
101
Солана Сьерра
С. Сьерра
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
104
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Далее по этому показателю идут Татьяна Мария в 2022 году (34 года и 324 дня), Сильвия Фарина-Элия в 2003-м (31 год и 57 дней), Тамарин Танасугарн в 2008-м (31 год и 30 дней) и Джуди Тегарт-Далтон в 1968-м (30 лет и 194 дня).
За выход в полуфинал Зигемунд поспорит с лидером мирового рейтинга из Беларуси Ариной Соболенко.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 июля 2025
-
21:31
-
21:29
-
21:12
-
21:10
-
21:03
-
20:54
-
20:44
-
20:36
-
20:22
-
19:58
-
19:43
-
19:25
-
19:19
-
19:08
-
19:02
-
19:01
-
18:56
-
18:47
-
18:43
-
18:25
-
18:14
-
17:56
-
17:53
-
17:45
-
17:40
-
17:31
-
17:21
-
16:55
-
16:45
-
16:44
-
16:30
-
16:17
-
16:15
-
16:05
-
15:54