Кэмерон Норри вышел в четвертьфинал Уимблдона-2025, где может встретиться с Рублёвым

61-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри вышел в четвертьфинал Уимблдона-2025. В матче четвёртого круга он обыграл чилийца Николаса Харри. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (7:9), 6:7 (5:7), 6:3.

Встреча теннисистов продлилась 4 часа 26 минут. В её рамках Харри 46 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Норри восемь эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Кэмерон Норри сыграет с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Карлос Алькарас (Испания).