Кэмерон Норри вышел в четвертьфинал Уимблдона-2025, где может встретиться с Рублёвым
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61-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри вышел в четвертьфинал Уимблдона-2025. В матче четвёртого круга он обыграл чилийца Николаса Харри. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (7:9), 6:7 (5:7), 6:3.
Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 16:40 МСК
143
Николас Харри
Н. Харри
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 4
|7 9
|7 7
|3
|
|7 7
|6 7
|6 5
|6
61
Кэмерон Норри
К. Норри
Встреча теннисистов продлилась 4 часа 26 минут. В её рамках Харри 46 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Норри восемь эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти.
В четвертьфинале Уимблдона-2025 Кэмерон Норри сыграет с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Карлос Алькарас (Испания).
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