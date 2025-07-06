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Кэмерон Нории — Николас Харри, результат матча 6 июля 2025, счет 3:2, 4-й круг Уимблдона

Кэмерон Норри вышел в четвертьфинал Уимблдона-2025, где может встретиться с Рублёвым
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61-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри вышел в четвертьфинал Уимблдона-2025. В матче четвёртого круга он обыграл чилийца Николаса Харри. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (7:9), 6:7 (5:7), 6:3.

Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 16:40 МСК
Николас Харри
143
Чили
Николас Харри
Н. Харри
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 4 7 9 7 7 3
6 		7 7 6 7 6 5 6
             
Кэмерон Норри
61
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

Встреча теннисистов продлилась 4 часа 26 минут. В её рамках Харри 46 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Норри восемь эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Кэмерон Норри сыграет с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Карлос Алькарас (Испания).

Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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