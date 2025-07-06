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Панова и Ламмонс не смогли выйти в четвертьфинал Уимблдона-2025 в миксте

Панова и Ламмонс не смогли выйти в четвертьфинал Уимблдона-2025 в миксте
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Россиянка Александра Панова и американец Натаниэль Ламмонс не смогли выйти в четвертьфинал Уимблдона-2025 в парном разряде. Во втором круге они проиграли дуэту Нил Скупски (Великобритания)/Дезире Кравчик (США). Встреча завершилась со счётом 4:6, 2:6.

Уимблдон — микст. 2-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 20:15 МСК
Натаниэль Ламмонс
США
Натаниэль Ламмонс
Александра Панова
Россия
Александра Панова
Н. Ламмонс А. Панова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Нил Скупски
Великобритания
Нил Скупски
Дезире Кравчик
США
Дезире Кравчик
Н. Скупски Д. Кравчик

Матч продолжался 53 минуты. За это время Панова и Ламмонс выполнили шесть подач навылет, не допустили двойных ошибок и не реализовали единственный заработанный брейк-пойнт. На счету их соперников четыре эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале Уимблдона Нил Скупски и Дезире Кравчик сыграют с победителями матча Юки Бхамбри (Индия)/Цзян Синьюй (Китай) — Марсело Аревало (Сальвадор)/Чжан Шуай (Китай).

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