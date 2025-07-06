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Рублёв — Алькарас: испанец выиграл второй сет матча четвёртого круга Уимблдона

Рублёв — Алькарас: испанец выиграл второй сет матча четвёртого круга Уимблдона
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Сегодня, 6 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжается Уимблдон-2025. В рамках седьмого игрового дня 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встречается с представителем Испании Карлосом Алькарасом, который занимает вторую строчку рейтинга ATP. Второй сет завершился со счётом 6:3 в пользу Карлоса. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Карлос Алькарас.

Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 20:10 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
4-й сет
1 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		3 4 4
6 5 		6 6 5
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Счёт личных встреч равный — 2-2. Рублёв выигрывал на харде Абу-Даби-2023 и на грунте Мадрида-2024, а Алькарас дважды брал верх на харде в зале в групповом раунде Итогового турнира (в 2023 и 2024 годах).

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